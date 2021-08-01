Dinamo Batum- Sivasspor maçına Bosna Hersekli hakem

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Dinamo Batum - Sivasspor maçının hakemi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Dinamo Batum- Sivasspor maçına Bosna Hersekli hakem
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01 Ağustos 2021 15:50
Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Perşembe günü Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'a konuk olacağı ilk maçı, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milos Gigovic olacak.

Batumi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılacak.


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