Dimitrios Goutas'ın milli takım sevinci

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Dimitrios Goutas, Yunanistan Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.



Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki stoper Dimitrios Goutas, Yunanistan Milli Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Kasım'da deplasmanda İspanya ve 14 Kasım'da sahasında Kosova ile oynayacağı maçların 24 kişilik kadrosuna çağrıldı.



Yunanistan 18, 19, 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında daha önce 17 kez forma giyen Dimitrios Goutas, Demir Grup Sivasspor'da ortaya koyduğu performansla ilk kez A milli takıma çağrılmanın mutluluğunu yaşadı.





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