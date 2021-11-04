Dimitrios Goutas'ın milli takım sevinci

Sivasspor'da forma giyen Dimitrios Goutas, ilk kez Yunanistan Milli Takımı'na çağırıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dimitrios Goutas'ın milli takım sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2021 18:24
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Dimitrios Goutas, Yunanistan Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki stoper Dimitrios Goutas, Yunanistan Milli Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Kasım'da deplasmanda İspanya ve 14 Kasım'da sahasında Kosova ile oynayacağı maçların 24 kişilik kadrosuna çağrıldı.

Yunanistan 18, 19, 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında daha önce 17 kez forma giyen Dimitrios Goutas, Demir Grup Sivasspor'da ortaya koyduğu performansla ilk kez A milli takıma çağrılmanın mutluluğunu yaşadı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.