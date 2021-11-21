Diego Lugano: 'Bu derbi bambaşka'

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye gelen sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Diego Lugano, açıklamalarda bulundu.



Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki atmosferi başka hiçbir yerde yaşamadığını söyleyen Uruguaylı eski savunma oyuncusu, "Türkiye'de son derbime bu statta çıktım. Brezilya'da, Uruguay'da derbiye çıktım ama Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bambaşka. Anlatmak çok zor. Dünyanın hiçbir yerde bunu yaşamadım." ifadelerini kullandı.



Derbilerde oynamanın önemine dikkat çeken Lugano, "Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla 25 derbiye çıktım. Sadece 3 derbiyi kaybettik. Bu derbilerde oynamak çok özeldi." şeklinde konuştu.





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