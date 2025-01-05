Derrick Rose'un 1 numaralı forması emekli edilecek

Chicago Bulls, eski süperstarı Derrick Rose'un formasının 2025-26 sezonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Derrick Rose'un 1 numaralı forması emekli edilecek
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05 Ocak 2025 14:18
Chicago Bulls, eski süperstarı Derrick Rose'un formasının 2025-26 sezonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.

Bulls, Rose'un NBA kariyeri boyunca elde ettiği başarıları onurlandırma vesilesiyle düzenlediği 'Derrick Rose Gecesi'nde, eski yıldızının formasını emekliye ayırma planlarını duyurdu.

Chicago ekibi, Rose'un 1 numaralı formasının 2025-26 sezonu içinde United Center'daki diğer formalar arasına ekleneceğini bildirdi.

Cuma günü ESPN'den Shams Charania'ya konuşan Rose, tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak mirasını pekiştirmeye yardımcı olacağını düşündüğü için, formasının emekliye ayrılmasını "çok istediğini" belirtmişti.

Rose, 16 sezonun ardından geçtiğimiz Eylül ayında NBA'den emekli olduğunu duyurmuştu. Chicago doğumlu oyuncu, 2008 draftında 1 numaralı sıradan seçilmesinin ardından ilk sekiz yılını Bulls'ta geçirmişti.

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