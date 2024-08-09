Derrick Köhn için resmi transfer açıklaması

Transfer döneminin başlangıcında 3 tane eksik nokta tespit ettik. Şu amaçtayız; geçen sene şampiyon olmuş, başarılara imza atmış, rekorlar kırmış bir kadromuz var. Öncelikle bu kadroyu muhafaza etmek üzere teknik ekibimizle, yönetim kurulumuzla bunun kararını aldık. Geçen seneki bazı bölgeleri kuvvetlendirmek için 3 nokta tespit ettik. 3 Ağustos itibarıyla bu 3 transferi bitirdik. Transferin bitmesine 1 aydan fazla zaman var. Bu zamanı da kullanmak istiyoruz. Galatasaray'ın kadrosu çok değerli bir kadro, bunu herkes biliyor. Teklifler gelebilir. Tekliflerin değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Yeni dönemde fırsat transferleri çıkabilir. Hem Avrupa'ya hem Süper Lig'e hazır vaziyette bekliyoruz. Süreci değerlendirmek gerektiği zaman, Galatasaray'ı yönetenler bu süreci değerlendirmek zorunda olabilirler. Hiç kimse merak etmesin. Geçen sene şampiyon olan kadro aynen devam edecek. İhtiyaç duyulan bölgelere transferleri yaptık."