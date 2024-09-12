Sacramento Kings yıldızı DeMar DeRozan, eski takımı Toronto Raptors'ın Kawhi Leonard olmadan da NBA şampiyonluğu kazanmış olacağından emin olduğunu söyledi.



ESPN'in First Take programında yer alan DeRozan, LeBron James'in 2018'de Doğu Konferansı'ndan ayrılmasının ardından Raptors'ın potansiyel başarısı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Stephen A. Smith'in Raptors'ın Leonard olmadan şampiyonluk kazanabileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda, DeRozan tereddüt etmedi:



"Evet, o adamların başarısını asla küçümsemek istemem, çünkü hak ederek kazandılar. Sonunda onlar adına mutlu olduğum bir noktaya gelebildim. Ama kesinlikle düşüncem budur. Yenemediğimiz tek kişi LeBron'du çünkü. Aynı sonucun gerçekleşmiş olacağından hiç şüphem yok."



DeRozan'ın Toronto'dan ayrılışı, kendisini Leonard karşılığında San Antonio Spurs'e gönderen bir takasla gerçekleşmişti. Bu takas, Leonard'ın Finaller MVP'si performansı sergilemesiyle Raptors'ın ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasının yolunu açmıştı.



Takas edilmesine rağmen DeRozan, Raptors'ın başarısıyla gurur duyduğunu ve eski takım arkadaşlarına karşı hiçbir kötü niyet beslemediğini de sözlerine ekledi.



DeRozan, Raptors kariyeri boyunca oynadığı 675 maçta 19,7 sayı, 4,1 ribaund ve 3,1 asist ortalamaları yakalamıştı.





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