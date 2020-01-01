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DeRozan: "LeBron'suz bir Doğu'da oynayamadığıma yanıyorum!"

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, Doğu Konferansı'nda LeBron James olmadan oynayamamanın, kendisine en acı veren durum olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, Doğu Konferansı'nda LeBron James olmadan oynayamamanın, kendisine en acı veren durum olduğunu açıkladı.

DeRozan, LeBron'suz bir Doğu'da oynama şansı bulamama konusundaki düşüncelerinden bahsetti:

"O son seriyi kaybettiğimizde, bir şeyler olacağını biliyordum. Koçu, beni veya Kyle'ı (Lowry) takas edeceklerdi. LeBron, Los Angeles'a gitmeye karar vermişti. Biz de, 'Sadece bu adama kaybediyoruz, belki bu yolda bir şansımız daha olur.' diye düşünmüştük.

Bu durum zihnimizi bir saniyeliğine de olsa rahatlatmıştı, çünkü aşamadığımız yalnızca bir tane adam vardı. En azından bir kez daha denemek ve bir şans vermek üzereydik.

O zamanlar, 9'uncu yılımdaydım ve kendimi buna adamıştım, özellikle LeBron ayrılmışken, bir şans daha istiyordum. Ve bu şansı yakalayamamak, takas edilmekten daha çok acı verici bir durumdu."


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