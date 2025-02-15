Derbiye Mehmet Türkmen planı!

Halil Umut Meler'in Avrupa'daki performansının bekleneni verememesi, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) planlarını değiştirdi. Bu hafta dinlendirilen Mehmet Türkmen, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ön plana çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Derbiye Mehmet Türkmen planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2025 09:22
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi için yapılan değerlendirmelerde Halil Umut Meler'in öncelikli isimlerden biri olması beklenirken, Meler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge-Atalanta maçındaki düşük performansı nedeniyle alternatif isimler öne çıkmaya başladı.

Fenerbahçe, derbiyi yabancı bir hakemin yönetmesini talep ederken, Galatasaray bu fikre sıcak bakmıyor. TFF, kulüpler arasında ortak bir mutabakat sağlanamayınca derbiyi yerli bir hakeme emanet etmeye karar verdi.

Bu doğrultuda, bu hafta dinlendirilen Mehmet Türkmen'in ismi ön plana çıktı. En son 31 Ocak'ta Eyüpspor-Sivasspor maçını yöneten Atilla Karaoğlan da derbi için ciddi adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery