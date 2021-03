Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Siyah beyazlı ekibi öne geçiren golü 48. dakikada Domagoj Vida kaydederken, Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında çok kritik bir puanı getiren gol ise 89. dakikada Ozan Tufan'ın ayağından geldi.Fenerbahçe'de disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakıldıktan sonra ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayan deneyimli sol bek Caner Erkin, Beşiktaş karşısında alınan beraberliğin mimarlarından oldu.32 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park'ta oynanan maçta her iki takım adına da gecenin en fazla topla buluşan ve şut pası veren ismi olmayı başardı. Dolmabahçe'de tam 20 orta deneyen Caner Erkin ayrıca Ozan Tufan'ın jeneriklik golünde yaptığı asistle performansını taçlandırdı.Topla buluşma: 104Şut pası: 4Asist: 1Orta: 4/20İkili mücadele: 2/6Sahipsiz top kazanma: 11Pas arası: 5Trabzonspor maçı öncesi teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan; sırasıyla Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçlarında kadroda yer almayan ve affedildikten sonra Gençlerbirliği maçında yedek kalan Caner Erkin, Beşiktaş derbisinde teknik direktör Erol Bulut tarafından ilk kez ilk 11'e yazıldı.Hürriyet muhabiri Süleyman Arat, Göztepe mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de Trabzon'a götürülmeyen Caner Erkin ve Erol Bulut arasında sezon başından bu yana yaşananları anlatmıştı. İşte Süleyman Arat'ın kaleminden Caner Erkin krizinin perde arkası...Futbolla yakın ilişkili olan herkes Caner Erkin'in yedek kulübesinden nefret ettiğini bilir. Bu durum geçmiş yıllarda da, Beşiktaş'ta oynadığında da böyleydi bugünde böyle. Onu Şenol Güneş oyundan aldığında da kulübeye atarlanır, el kol hareketleri yapardı, Erol Bulut'a da yapıyor. Caner aynı Caner... 7'sinde neyse 70'inde de o...Milli takım arasında Lefter Küçükandonyadis tesislerinde oynanan F. Karagümrük hazırlık maçından önce basınla sohbet toplantısı yapan Emre Belözoğlu'na gazeteciler sanki olacakları bilir gibi isim zikretmeden 'Takımda ki bazı kıdemli oyuncuları kadroda tutmanın zorluğunu' sorunca Belözoğlu, 'Caner'i soruyorsunuz. Caner bu camiayı çok seviyor ve bu renklere sevdalı. Biz de onu hem seviyoruz hem de ondan takımı ağabey olacak verim almak istiyoruz. Ama sorduğunuz sorudaki gibi sorunlar yaşamaz, yaşanırsa düzeltiriz, ama olmuyorsa Fenerbahçe her şeyin önünde gelir, gereği yapılır' demişti.Beşiktaş maçında yedek kulübesine çekilen Caner Erkin, 37. dakikada Diego Perotti'nin sakatlanmasıyla apar topar oyuna alınmıştı. Ama Fenerbahçe mağlup, Caner sinirliydi.İkinci yarıda korner kullanırken yakın kulübeden Erol Bulut'un taktik veren sesi duyuldu. Caner bu sese kafasını hiç çevirmedi 'Ne var be yine ne var' diye sonu argo biten bir yanıt verdi. Ardından kullandığı kornerde topu istediği yere atamayınca yine öfkelendi, bu sefer de topa, şansına saydırdı... Belli ki Caner'in tadı kaçmış, ilk geldiği haftalardaki mutluluğu uçmuştu. Gergindi çok agresifti.Bu tavrı her maçta artarak sürdü. Tribünlerde taraftar olmadığı için artık her şeyi duyuyor, net biçimde anlıyorduk. Tabii ki Caner'in de hakemlere tavırlarını, zaman zaman rakibe, arkadaşlarına hatta kötü bir vuruş sonrası topa bile küfür ettiğini çok defa duyduk.Beşiktaş maçında net olmayan sadece sahada olan bizlerin duyabildiği hatta Erol Bulut'un bile eminim 'Acaba bana mı dedi' biçiminde yorumladığı tavır Başakşehir maçında netleşti.88. dakikada oyuncu değişiklik tabelasında 88 numarayı gören Caner Erkin, yine çıldırdı. Tam önümüzden geçerken başını gök yüzüne kaldırarak söyleniyordu: Allah'ım Ya Rabbim sen bana sabır ver ne olursun.'Oysa Fenerbahçe öndeydi ve 3 puan gelmek üzereydi. Erol Bulut durumu toparlamak için oyuncusuna 'Bravo Caner' dedi ve elini oyuncunun beline dostça uzattı. Ancak Caner ellerini kollarını açarak gazetecilerin, yayıncı kuruluş kameralarının önünde söylenerek hocasının bu sıcak hamlesine sert tepki verdi ve tünele girdi. Ama oraya yakın yerde oturan Emre Belözoğlu koşup kendisini uyardı ve kulübeye dönmesini istedi. Caner de asık bir suratla gelip yedek oyuncuların arasına oturdu.Caner artık her maçta yüzü gülmeyen ve sinirli bir tavır içindeydi. O günlerde Erol Bulut'un yönetime 'Bu böyle olmaz. Takımın havası bozuluyor. Kadro dışı bırakılması lazım' dediği ancak yönetimin yapıcı bir tavırla olayın önüne geçerek Caner'le konuşup bu kadro dışı fikrini durdurduğunu duymuştum ama sözle gelen bu bilgiyi elbette yazamazdım ve yazmadım.Kritik bir viraj olan F.Karagümrük maçında da Erol Bulut Caner'i 82'nci dakikada oyundan alınca olan oldu. Uzak taç çizgisinden dışarı çıkan Caner kulübeye gelene kadar yani 60-70 metre sürekli söylendi ve el kol hareketleri yaptı. Tribüne çıkınca da -2 derece soğuğa rağmen eşofmanlarını giymedi ve terli terli tribünde oturdu. Hasta olmaması için malzemeci Cemil'in getirdiği battaniyeye teşekkür bile etmedi. Öylece hareketsiz duruyordu.Kaybedilen Göztepe maçında da Caner başroldeydi. 87. dakikada oyundan çıkarken gene el kol hareketleri yaptı ve yerdeki su şişesine tekme attı. Artık Erol Bulut'un sabrı taşmış tavrı netleşmişti. Caner yine de kadro dışı kalmayacak antrenmana çıkacak ama formaya artık uzak kalacaktı.Samandıra'da hafta boyunca yapılan antrenmanlarda yedek soyundurulacağını anlayan Caner çok mutsuzdu. Cumartesi antrenmanında da banko ilk 11 oynayacağını belli eden yelek verilmeyince işin rengini anlamıştı. Antrenman sonrası teknik heyetle sözlü küçük bir tartışma daha yaşayınca tesisin ön parkındaki otomobiline bindi ve evine gitti. Tam o sıralarda da Erol Bulut, Trabzon maçının kamp kadrosunu açıklanması için yetkililere iletti. Caner kafilede yoktu.Caner evine gittikten sonra Fenerbahçe armasını öptüğü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu aylardır süren gerilimin mutsuz sonuydu. Adı konulmasa da 'Hoca tercihi' denilse de, bu Erol Bulut'un kadro dışı hamlesiydi...