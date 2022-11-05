Derbide Şenol Güneş'in şanssız anı

Sergio Oliveira'nın uzaklaştırmak için sert vurduğu top, kenarda oyunu takip eden Şenol Güneş'e isabet etti.

Haber; Sporx.com
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Derbide Şenol Güneş'in şanssız anı
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05 Kasım 2022 20:15
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbinin 9. dakikasında Şenol Güneş için şanssız bir an yaşandı.

Gedson ile Barış Alper Yılmaz arasındaki mücadele sonrası, Sergio Oliveira topu uzaklaştırmak için sert vurdu. Bu sırada pozisyonu yakından takip eden ve Barış Alper'in yaptığı faul için hakem Halil Umut Meler'den kart isteyen Şenol Güneş'e Sergio Oliveira'nın sert vurduğu top isabet etti.

Şenol Güneş, pozisyon sonrası herhangi bir sorun yaşamadan oyuna devam etti.



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