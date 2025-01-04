Derbide kazanan Fenerbahçe!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe, derbiden 65-61'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 13'te 13 yaparak yoluna kayıpsız devam ederken sarı-kırmızılılar ligdeki 3. mağlubiyetini yaşadı.



Karşılaşmaya Vanloo'nun üst üste attığı üç sayılık basketlerle iyi başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 3. dakikayı 11-3 önde geçti. Pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bularak 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Opet, 5. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 11-10. Top kayıpları yapan sarı-kırmızılı takım karşısında sarı-lacivertliler, 7. dakikada üstünlüğü eline aldı: 13-14. Toparlanan ve pota altını etkili kullanan ev sahibi ekip, serbest atış çizgisinden peş peşe sayılarla yeniden farkı açtı ve ilk çeyreği 22-14 üstün kapattı.



İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Galatasaray, 15. dakikayı 30-26 üstün tamamladı. Charles ile arka arkaya sayılar bulan Fenerbahçe, 16. dakika biterken öne geçti: 30-31. Li ile pota altından skor üreten sarı-kırmızılı takım, 19. dakikada 5 sayılık avantaj yakaladı: 36-31. Çeyreğin son bölümünde boyalı alanı kullanarak basketler bulan konuk ekip, soyunma odasına 37-36 önde girdi.



İkinci yarı düşük tempolu oyunla başladı. İki ekip de boyalı alandan sayı bulmakta zorlanırken Vanloo ve Gökşen Fitik'in dış atış isabetleriyle Galatasaray Çağdaş Faktoring, 26. dakikayı 47-42 üstün geçti. Fenerbahçe Opet'te Meesseman'ın arka arkaya bulduğu basketlere Zandalasini ile yanıt veren ev sahibi takım, 29. dakikayı 53-48 önde kapattı. Fraser ile pota altından isabet bulan sarı-kırmızılılar, final periyoduna 55-48 üstün gitti.



Son çeyrekte oyuna dahil olan Ayşe Cora ile etkili olan Galatasaray, top kayıpları yapan Fenerbahçe karşısında 35. dakikayı 60-55 önde bitirdi. Savunmada ritmini bularak Atkins ve Meesseman ile üst üste pota altından basketler üreten sarı-lacivertliler, 6-0'lık seri yakaladı ve 38. dakikada öne geçti: 60-61. Derbi maçın son periyodunda skor tabelasını değiştirmekte zorlanan ev sahibi takım karşısında Sevgi Uzun ile üç sayılık basket bulan konuk ekip, son dakikasına 64-60 önde girdiği maçı, 65-61 kazandı.



Fenerbahçe Opet'te Tina Alexandria Charles'ın 24, Sevgi Uzun'un 12 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.



Galatasaray Çağdaş Faktoring'de ise Julie Vanloo'nun 15, Cecilia Zandalasini'nin 10 sayısı kazanmaya yetmedi.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Kerem Baki, Turgut Işık, Mehmet Burak Anlatıcı



Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 15, Gökşen Fitik 8, Zandalasini 10, Fraser 4, Li 8, Derin Erdoğan 2, Holingsvorth 9, Meltem Yıldızhan 3, Ayşe Cora 2, Ayşegül Günay Aladağ



Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 12, Williams 10, Atkins 8, Charles 24, Meesseman 9, Olcay Çakır Turgut 2, Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Sudenur Akarpa



1. periyot: 22-14



Devre: 36-37



3. periyot: 55-48



