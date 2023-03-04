Depremzede çocuklar 'İyilik Kupası' ile yaralarını sarıyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından "İyilik Kupası" ile depremden etkilenen gençlerin ve çocukların ruh sağlıklarının iyileşmelerine destek olunması amaçlanıyor.



Gönüllülerin, spor eğitmenlerinin, sosyologların, psikologların, sanatçıların ve tiyatro oyuncularının aktif katılımı ile gerçekleşen organizasyonda birçok spor ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.



- "İyilik Kupası" sanatçı ve sporcular tarafından veriliyor



Hareket Spor Kulübü Başkanı Serkan Demirel, depremzede çocuklara yönelik, afetlerin oluşturduğu olumsuzlukların aşılmasını sağlama adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.



Başkan Demirel, şunları söyledi:



"Bilek güreşi, mendil kapmaca, çuval yarışı, halat çekme, gibi geleneksel sportif oyunların yanı sıra futbol, mini golf, badminton, voleybol, bocce, tırmanma duvarı gibi eğlendirici aktiviteler mangala, satranç, dama ve benzeri zeka oyunları ile bireysel ve takım halinde gerçekleştirilen etkinliklerde birinci seçilen çocuklara 'İyilik Kupaları' bölgeye davet edilecek ünlü sanatçı ve sporcular tarafından takdim ediliyor."



- "İyilik Kupası", bireysel değil, takım olarak veriliyor



Depremlerin yol açtığı yaraların hep birlikte sarılacağını söyleyen Demirel, "Depremzede çocuklarımız akşam saatlerinde ailelerinde katılımı ile gerçekleştirilen tiyatro gösterimleri, hacivat-karagöz temsilleri ve drama etkinliklerini birlikte izliyor ve 'İyilik Kupaları' bireysel olarak değil daha fazla çocuğun mutlu olması amacıyla takım olarak verilerek, birlikteliğin önemini vurgulanıyor" ifadelerini kullandı.



- "İyilik Kupası" ile 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor



Demirel, deprem bölgesindeki 8 ilde (Kahramanmaraş-Hatay-Adıyaman-Malatya-Osmaniye-Adana-Gaziantep-Osmaniye) "Kaybedenin olmadığı kupa" mottosuyla gerçekleştirilen "İyilik Kupası" projesiyle 100 bini aşkın çocuğa ulaşmanın hedeflendiğini aktardı.



Projenin ilk gününden bu yana alandaki çocukların etkinliklere coşkuyla katıldığını belirten Demirel: "'İyilik Kupası' projesinden sonra da deprem bölgesinde kulüp olarak devamlı çocuklarımızın yanında olacak, onlarla sportif faaliyetlere devam edeceğiz." diye konuştu.



Demirel, "Amacımız, depremden etkilenen kardeşlerimizi biraz olsun dinlendirmek, daha güzel zaman geçirmelerini sağlamak ve yüzlerini güldürmek." diyerek sözlerini tamamladı.









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