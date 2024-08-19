Denver, Vasilije Micic'i gözüne kestirdi

Denver Nuggets'ın, Charlotte Hornets forması giyen Vasilije Micic ile ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Denver, Vasilije Micic'i gözüne kestirdi
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19 Ağustos 2024 14:41
Denver Nuggets'ın, Charlotte Hornets forması giyen Vasilije Micic ile ilgilendiği bildirildi.

The Stein Line'da konuşan NBA muhabiri Marc Stein, bu sezon maaşı 7,7 milyon dolar olan Micic'in sözleşmesinde, 2025-26 sezonu için 8,1 milyon dolarlık bir takım opsiyonu bulunduğunu söyledi.

Nuggets yıldızı Nikola Jokic ile yakın arkadaş olan Micic, ayrıca kendisiyle Sırbistan milli takımında beraber forma giyiyor.

Deneyimli oyun kurucu, son takas gününde Oklahoma City Thunder'dan takaslandığı Hornets'ta performansını yükseltmiş, burada oynadığı 30 maçın 21'inde ilk beşte yer alırken 10,8 sayı ve 6,2 asist ortalamaları yakalamıştı.

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