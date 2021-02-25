Denizlispor'da Beşiktaş maçı öncesi iki eksik

Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yukatel Denizlispor, 27. hafta mücadelesinde cuma günü zirve mücadelesini sürdüren Beşiktaş'a konuk olacak.



Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Yukatel Denizlispor müsabakasında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek 21 puanla son sıradan 19. duruma yükselen yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda çıktığı son 5 maçta galibiyet alamadı.



Dış sahada en son Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarında aldığı 2 beraberliğin ardından Galatasaray, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'a konuk olduğu maçlardan puan çıkaramadı.



Yeşil-siyahlı ekipte Veton Tusha ve Özgür Çek'in sakatlıkları bulunuyor.



Geçen haftayı maç yapmadan geçiren Yukatel Denizlispor'un rakibi Beşiktaş, son 13 karşılaşmada sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı ekip ligde çıktığı son 20 karşılaşmada fileleri havalandırdı.



