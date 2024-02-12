Denizlispor gülmeye hasret

3. Lig'e düşmeme mücadelesi veren Denizlispor sezonun ikinci yarısında 3 puanı hiç bir arada göremedi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor gülmeye hasret
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12 Şubat 2024 13:42
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Denizlispor sezonun ikinci yarısında 3 puanı hiç bir arada göremedi.

Son galibiyetini ilk yarının son maçında Belediye Derincespor'u evinde 2-1 yenerek alan yeşil-siyahlı ekip ikinci devrede çıktığı 6 maçta 3 beraberlikle yetindi.

Deplasmanda 24Erzincanspor'a da tek golle mağlup olan Denizlispor, 21 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada bulunuyor.

 

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