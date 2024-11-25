Denizlispor'da galibiyet özlemi bitti!

TFF 3. Lig'de Denizlispor, Edirnespor'u 2-1 mağlup ederek 10 hafta sonra kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor'da galibiyet özlemi bitti!
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25 Kasım 2024 13:53
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Edirnespor'u 2-1 mağlup eden Denizlispor, 10 haftalık galibiyet özlemini dindirdi.

Rakibini ilk yarıda Rıza Mert Pişirici, 2'nci yarıda ise Emre Furtuna'nın golleriyle dize getiren yeşil-siyahlılar, 3 maçlık mağlubiyet serisini de sona erdirdi.

Ligde 10 puana ulaşan Denizlispor küme düşme hattından haftalar sonra kurtularak moral buldu.

Denizli temsilcisi bu hafta deplasmanda zirve yarışı veren Mardin 1969'u da yenerek 2'de 2 yapmaya çalışacak.

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