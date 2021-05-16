Denizlispor'da en uzun süreyi Rodallega aldı

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Gol Sarı Kart Kırmızı Kart Abdulkadir Sünger 7 7 630 0 0 0 Ahmad Yasin 7 3 309 0 0 0 Alaattin Öner 1 0 1 0 0 0 Ali Yavuz Kol 8 4 310 0 2 1 Angelo Sagal 35 33 2914 1 4 0 Ayman Ben Mohamed 7 4 387 0 0 0 Cenk Gönen 16 16 1392 0 1 0 Costel Pantilimon 15 15 1350 0 1 0 Emirhan Kascioglu 3 1 147 0 1 0 Emre Yıldırım 1 1 90 0 0 0 Fabiano Leismann 33 31 2691 0 8 0 Federico Varela 7 3 270 0 0 0 Ferhat Erdoğan 1 0 1 0 0 0 Görkem Can 3 1 124 0 0 0 Hadi Sacko 27 16 1370 2 3 1 Hasan Ayaroğlu 19 6 654 0 2 0 Hugo Rodallega 37 37 3271 14 9 1 Hüseyin Altıntaş 3 2 228 0 0 0 Hüseyin Furkan Uslu 1 0 3 0 0 0 Ismail Aissati 13 11 983 0 0 0 Kubilay Aktaş 14 9 953 0 3 0 Marvin Bakalorz 31 24 2087 1 8 0 Matthieu Dossevi 18 4 520 0 0 0 Mehmet Ali Ulaman 1 0 45 0 0 0 Mert Sarıkuş 1 0 2 0 0 0 Mikkel Diskerud 18 14 1129 2 1 0 Muhammed Eren Kıryolcu 1 0 8 0 0 0 Muhammet Özkal 18 10 1033 0 1 0 Muris Mesanovic 36 19 1878 6 5 0 Mustafa Yumlu 27 26 2155 0 4 0 Neven Subotic 5 4 405 1 0 0 Oğuz Yılmaz 18 15 1280 1 4 0 Özer Özdemir 25 17 1624 1 1 1 Özgür Çek 7 1 108 0 0 0 Radoslaw Murawski 32 30 2502 1 11 2 Recep Niyaz 28 21 1756 5 3 0 Sakıb Aytaç 17 15 1303 1 4 0 Tiago Lopes 24 23 1942 0 4 0 Veton Tusha 11 4 332 2 0 0 Zakarya Bergdich 17 13 1227 0 4 0

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sonunda küme düşen Yukatel Denizlispor'un 14 golle en skorer ismi konumundaki Hugo Rodallega, aynı zamanda en uzun süre forma giyen oyuncu da oldu.Ligde sezon boyunca 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgi alan yeşil-siyahlı ekip, 38 gol attığı bu karşılaşmalarda kalesinde 77 gol gördü. İç sahada 18 puan toplayan Denizli temsilcisi, deplasmanda elde ettiği 10 puanla dış sahada en başarısız ekip konumunda kaldı.Bu sezon 21. kez Süper Lig'de yer alan Yukatel Denizlispor, 9 yıl aradan sonra 2019-2020'de döndüğü organizasyonda 2 sezon mücadele edebildi.İlk olarak 1983-1984'te Süper Lig'de yer almasının ardından 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez küme düşen Yukatel Denizlispor'da bu sezon Robert Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve Ali Tandoğan teknik direktörlük görevini üstlendi.Çok az süre alan genç oyuncularla birlikte 40 ismin forma şansı bulduğu Denizlispor'da 37 maçta 3 bin 271 dakika süre alarak bu alanda zirvede yer alan Hugo Rodallega, attığı 14 golle de takımın en golcü ismi olmayı başardı.Yeşil-siyahlı ekipte Rodallega'nın ardından en uzun süre alan isimler, 2 bin 914 dakikayla Angelo Sagal ve 2 bin 691 dakikayla Fabiano Leismann oldu.Hugo Rodallega'nın dışında Muris Mesanovic'in 6, Recep Niyaz'ın 5 gol bulduğu Yukatel Denizlispor'da, Hadi Sacko, Mikkel Diskerud ile Veton Tusha ikişer, Angelo Sagal, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Oğuz Yılmaz ve Neven Subotic de birer gole imza attı.Öte yandan, toplam 84 sarı ve 6 kırmızı kartın gösterildiği yeşil-siyahlı ekipte Radoslaw Murawski 2, Ali Yavuz Kol, Hadi Sacko, Hugo Rodallega ve Özer Özdemir ise birer kez takımlarını eksik bıraktı.Yukatel Denizlispor'un bu sezon karnesi şöyle: