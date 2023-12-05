Denizlispor'da Bekir Turaç parlıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maçlık yenilgi serisine 68 Aksaray Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek son veren Denizlispor'da attığı şık frikik golüyle takımına aylar sonra galibiyeti getiren isim olan Bekir Turaç Böke bu sezon performansıyla yeşil-kırmızılıların skor yükünü çekiyor.



Denizlispor'a 2021-22 sezonunun başında transfer olup çoğu maçta yedek kalan 24 yaşındaki forvet geçen 2 yılda 1'inci Lig'de 49 maçta süre alarak 5 gol atabildi.



Transfer yasaklısı yeşil-siyahlılarda takım küme düştükten sonra birçok futbolcu ayrılırken kalmayı seçen Bekir Turaç, bu sezon ise 2'nci Lig'de ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. Ligde 13 haftada ağları 8 kez sarsan Bekir Turaç, gol krallığı yarışında da ikinci sıraya yerleşti. Genç forvet 68 Aksaray Belediyespor maçının yanı sıra 3-2 kazanılan Arnavutköy Belediyespor randevusunda da attığı 2 golle takımını galibiyete taşımıştı.





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