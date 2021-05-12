Denizlispor başkanı Ali Çetin: "En çok hakem hatası bize yapıldı"

Denizlispor başkanı Ali Çetin, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Denizlispor başkanı Ali Çetin: 'En çok hakem hatası bize yapıldı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2021 01:30
Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, bu sezon hakem hatalarından en çok mağdur olan ekip olduklarını savundu.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak sezon başından bu yana hakemlerin yanlış kararlarıyla en az 15 puan kaybettiklerini iddia etti.

Aleyhlerine verilen penaltıda Muhammet Özkal'ın ellerinin arkada olduğunu savunan Çetin, şöyle konuştu:

"Penaltının tekrar edilmesi. Yani eyvallah biz düştük. Anadolu kulüplerinde diğer kulüplere göre daha çok pandeminin etkisinde kaldık. Belki zaman zaman 11 çıkaramayacağımız futbolcu kardeşlerimizden sakat olanlar vardı ama inanın bu sezon en çok mağdur olan kulüp biziz. Bir örneğini de bugün gördük. hepsini Allah'a havale ediyoruz. Ama artık her şeyin bir sabrı var. Biraz geç oldu ama sadece 'yazıklar olsun' diyoruz, başka hiçbir şey demiyoruz. Madem bu kadar biz burada bu şekilde haksızlığa uğrayacaktık, neden maça çıktık. Keşke elimizde olsaydı, takımı sahadan çekebilseydik. Yazıklar olsun diyorum. Bütün hepsini de kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.