Denizlispor, 90+4'te geri döndü!

TFF 1. Lig'de 9. hafta mücadelesinde Denizlispor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti ve 3 maçlık kazanamama serisini noktaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor, 90+4'te geri döndü!
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16 Ekim 2021 17:59
TFF 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Denizlispor, Balıkesirspor'u ağırladı.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Hakan Çinemre ve 90+4. dakikada Kevin Mayi attı. Balıkesirspor'un tek sayısı ise 9. dakikada İbrahim Halil Çolak'tan geldi.

Bu sonucun ardından Denizlispor, 3 maçlık kazanamama serisine son verdi ve 10 puanla 10. sırada yer aldı. Üst üste 3. maçını da kaybeden Balıkesirspor ise 6 puanla 17. sırada yer buldu.

Denizlispor, gelecek hafta Kocaelispor'u konuk edecek. Balıkesirspor ise Bursaspor'u ağırlayacak.


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