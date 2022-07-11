Deniz Kılıçlı, Pınar Karşıyaka'da

Pınar Karşıyaka, uzun forvet Deniz Kılıçlı'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Kılıçlı, Pınar Karşıyaka'da
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11 Temmuz 2022 00:46
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, uzun forvet Denizli Kılıçlı ile anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Büyükçekmece Basketbol'da oynayan 31 yaşındaki Deniz Kılıçlı'nın yeni sezonda yeşil-kırmızılı ekipte forma giyeceği bildirildi.

Deniz Kılıçlı geçmiş sezonlarda Anadolu Efes ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor kadrosunda da yer almıştı.

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