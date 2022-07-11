Deniz Kılıçlı, Pınar Karşıyaka'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, uzun forvet Denizli Kılıçlı ile anlaştı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Büyükçekmece Basketbol'da oynayan 31 yaşındaki Deniz Kılıçlı'nın yeni sezonda yeşil-kırmızılı ekipte forma giyeceği bildirildi.
Deniz Kılıçlı geçmiş sezonlarda Anadolu Efes ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor kadrosunda da yer almıştı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Büyükçekmece Basketbol'da oynayan 31 yaşındaki Deniz Kılıçlı'nın yeni sezonda yeşil-kırmızılı ekipte forma giyeceği bildirildi.
Deniz Kılıçlı geçmiş sezonlarda Anadolu Efes ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor kadrosunda da yer almıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ