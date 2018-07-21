Denayer'in transferi zora giriyor! Pep'in sözleri

ABD'de kamp çalışmalarını sürdüren Manchester City'de Pep Guardiola, oyuncularının performansından memnun kaldı.
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, ABD kampına davet ettiği ve Borussia Dortmund ile oynanan maçta 45 dakika şans verdiği Jason Denayer hakkında kısa bir açıklama yaptı.
Pep Guardiola, kampa katılan isimlerin performansını değerlendirirken ''Sadece 1 hafta kadar buradayız ama Dortmund maçında sahada çok güzel şeyler gördüm. Luke Bolton bugün ilk kez sağda oynadı. Sancho girdiği mücadeleleri kazandı. Douglas Luiz ilk kez bizimleydi. Jason Denayer iyiydi. Hem sağ ayaklı hem de solda oynayabilen bir oyuncu. Eric Garcia da çok tecrübeli bir isim gibiydi. Ben olumlu izlenimler aldım'' ifadelerini kullandı.
GUARDIOLA, ANA KADROYA EKLEME YAPACAK
Galatasaray, geçen sezonu kiralık olarak geçiren Jasın Denayer'i kadrosuna katmak isterken, City gelecek sezon sözleşmesi bitecek Belçiaklı oyuncuyu kiralık olarak göndermek istemiyor. İngiliz basınına göre Pep Guardiola, ilk kampta memnun kaldığı genç ve kiralıktan dönen 4-5 oyuncuyu ana kadrosunda da tutacak.
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Manchester City Menajeri Pep Guardiola, ABD kampına davet ettiği ve Borussia Dortmund ile oynanan maçta 45 dakika şans verdiği Jason Denayer hakkında kısa bir açıklama yaptı.
Pep Guardiola, kampa katılan isimlerin performansını değerlendirirken ''Sadece 1 hafta kadar buradayız ama Dortmund maçında sahada çok güzel şeyler gördüm. Luke Bolton bugün ilk kez sağda oynadı. Sancho girdiği mücadeleleri kazandı. Douglas Luiz ilk kez bizimleydi. Jason Denayer iyiydi. Hem sağ ayaklı hem de solda oynayabilen bir oyuncu. Eric Garcia da çok tecrübeli bir isim gibiydi. Ben olumlu izlenimler aldım'' ifadelerini kullandı.
GUARDIOLA, ANA KADROYA EKLEME YAPACAK
Galatasaray, geçen sezonu kiralık olarak geçiren Jasın Denayer'i kadrosuna katmak isterken, City gelecek sezon sözleşmesi bitecek Belçiaklı oyuncuyu kiralık olarak göndermek istemiyor. İngiliz basınına göre Pep Guardiola, ilk kampta memnun kaldığı genç ve kiralıktan dönen 4-5 oyuncuyu ana kadrosunda da tutacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın