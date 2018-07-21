Denayer'in transferi zora giriyor! Pep'in sözleri

'de kamp çalışmalarını sürdüren'de, oyuncularının performansından memnun kaldı.Manchester City Menajeri Pep Guardiola, ABD kampına davet ettiği ve Borussia Dortmund ile oynanan maçta 45 dakika şans verdiği Jason Denayer hakkında kısa bir açıklama yaptı.Pep Guardiola, kampa katılan isimlerin performansını değerlendirirken' ifadelerini kullandı.Galatasaray, geçen sezonu kiralık olarak geçiren Jasın Denayer'i kadrosuna katmak isterken, City gelecek sezon sözleşmesi bitecek Belçiaklı oyuncuyu kiralık olarak göndermek istemiyor. İngiliz basınına göre Pep Guardiola, ilk kampta memnun kaldığı genç ve kiralıktan dönen 4-5 oyuncuyu ana kadrosunda da tutacak.