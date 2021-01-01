Delon Wright, en az iki hafta yok!

Detroit Pistons guardı Delon Wright'ın sağ kasığında gerilme olduğu ve iki hafta içinde yeniden değerlendirileceği bildirildi.



The Athletic'den James Edwards III'e göre Wright, sakatlığını 19 Şubat'ta Memphis Grizzlies'e karşı oynanan maçta geçirdi.



Takımın koçu Dwane Casey "Tam olarak nasıl sakatlandığını hatırlamadığını söyledi, ki işin korkutucu kısmı bu. Hızlı hücumda geri dönerken fark etmiş." şeklinde konuştu.



28 yaşındaki Wright, bu sezon oynadığı 29 maçta 10.7 sayı, 4.6 ribaund, 4.9 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalıyor.



Wright'ın bir süreliğine kadro dışı kalmasıyla, Pistons'ın Derrick Rose karşılığında New York Knicks'ten aldığı Dennis Smith Jr.'ın ilk beş guardı olarak dakikalarında bir artış göreceği düşünülüyor.



