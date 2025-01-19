Dele Alli, futbola dönmeye hazırlanıyor

Serie A ekibi Como ile anlaşan Alli, iddialara göre sözleşme imzalamaya çok yakın. Geçen aydan bu yana Serie A'nın küçük takımlarından Como ile antrenman yapan Alli'nin Como ile sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.



Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, daha önce yaptığı açıklamada, "Dele Alli bizimle antrenman yapıyor, durumu iyi. Şu an için sadece burada antrenman yapmak için bulunuyor," demişti.



Ancak Fabrizio Romano'nun haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu, kulüple bir anlaşmaya vardı ve pazar günü transferi resmileştirecek belgeleri imzalayacak.



SON MAÇ ŞUBAT 2023



Sözleşmenin 2026 yılına kadar süreceği ve belirli bir maç sayısına çıkması veya uygun olması durumunda bir yıl daha uzayabileceği belirtiliyor.



Dele Alli, son profesyonel futbol maçını Şubat 2023'te Beşiktaş formasıyla oynamıştı. Daha sonra Everton'a dönen oyuncu, sakatlıklarla dolu bir sezon geçirmiş ve sözleşmesi sona erene kadar forma şansı bulamamıştı.







