De Gea, resmen Fiorentina'da

Temmuz 2023'ten beri boşta olan 33 yaşındaki kaleci David de Gea'nın yeni takımı belli oldu.



Yaklaşık 1 yıldır boşta olan deneyimli file bekçisi, Fiorentina ile anlaşma sağladı. David De Gea, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden de geçti.



İŞTE ALACAĞI MAAŞ



Fiorentina, İspanyol futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacak. De Gea, İtalyanlardan 3 milyon euro maaş alacak.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



Atletico Madrid ve Manchester United formaları giyen 33 yaşındaki kaleci, kariyeri boyunca 664 maça çıktı ve 223 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU