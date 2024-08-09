De Gea, resmen Fiorentina'da

Son olarak Manchester United forması giyen David de Gea, Fiorentina için sağlık kontrolünden geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; fiorentina.it
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
De Gea, resmen Fiorentina'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2024 18:34
Temmuz 2023'ten beri boşta olan 33 yaşındaki kaleci David de Gea'nın yeni takımı belli oldu.

Yaklaşık 1 yıldır boşta olan deneyimli file bekçisi, Fiorentina ile anlaşma sağladı. David De Gea, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden de geçti.

İŞTE ALACAĞI MAAŞ

Fiorentina, İspanyol futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacak. De Gea, İtalyanlardan 3 milyon euro maaş alacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Atletico Madrid ve Manchester United formaları giyen 33 yaşındaki kaleci, kariyeri boyunca 664 maça çıktı ve 223 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery