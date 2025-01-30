Davinson'un partneri Galatasaray'a; Carlos Cuesta

Genk forması giyen Carlos Cuesta, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Cuesta, Kolombiya Milli Takımı'nda Davinson Sanchez ile birlikte forma giyiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Davinson'un partneri Galatasaray'a; Carlos Cuesta
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30 Ocak 2025 10:35
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da menajerler de sürekli yeni bir transfer önerisiyle kapıyı çalıyor. Son olarak Genk forması giyen Carlos Cuesta'nın menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcunun önerilmesinin ardından Cuesta'nın ismini gündemine aldı. Yapılacak değerlendirmenin ardından teknik direktör Okan Buruk transfer için son kararı verecek. Okan Buruk'un kararının ardından Kolombiyalı futbolcu için harekete geçilebilir.

8 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Genk'in Cuesta'nın bonservisi için 8 milyon euro talep ediyor. Kolombiyalı futbolcunun ise yıllık 1.5 milyon euro'luk talebi bulunuyor.

DAVINSON'LA BİRLİKTE OYNUYOR

Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.

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