Davinson Sanchez'den G.Saray taraftarına mesaj!

Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, taraftarlara mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Davinson Sanchez'den G.Saray taraftarına mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2023 23:24
Son güncelleme 06 Eylül 2023 23:25
Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Davinson Sanchez yaptığı açıklamada, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Davinson burada. Bu ailenin bir parçası olmak memnuyet verici. Galatasaray'a transferimden dolayı çok heyecanlıyım. Sizinle en kısa sürede tanışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, yıldız oyuncuyu Tottenham'dan 9 milyon euro karşılığında transfer etti.

Oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Sanchez'e 3.2 milyon euro verecek. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery