Darüşşafaka Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Darüşşafaka Lassa, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibine 75-71 yenilerek turnuvaya veda etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka Şampiyonlar Ligi'nden elendi
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22 Mart 2023 01:15
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu 6. hafta maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibine 75-71 yenildi.

Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 önde bitiren konuk takım, devre arasına da 39-28 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı indiren Lenovo Tenerife, final periyoduna 54-52 geride girdiği mücadeleden 75-71 galip ayrıldı.

Lenovo Tenerife, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grup lideri olarak çeyrek finale kaldı. Darüşşafaka Lassa ise grubu 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayarak elendi.

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