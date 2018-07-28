Darüşşafaka, Markel Brown'ı açıkladı

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Darüşşafaka, Markel Brown'u kadrosuna kattı.
2014 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves tarafından 2. tur 44. sırada seçilen ABD'li oyuncu, NBA'de Brooklyn Nets ve Houston Rockets formaları giydi.
26 yaşındaki oyuncu, daha önce Avrupa'da ise Khimki Moskova formasıyla mücadele etmişti.
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2014 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves tarafından 2. tur 44. sırada seçilen ABD'li oyuncu, NBA'de Brooklyn Nets ve Houston Rockets formaları giydi.
26 yaşındaki oyuncu, daha önce Avrupa'da ise Khimki Moskova formasıyla mücadele etmişti.
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