Dariusz Stanicki: 'Eşim beni Fenerbahçeli yaptı'

Her şey Polonyalı voleybol efsanesi Hubert Wagner'in 1991 yılında Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne getirilmesiyle başladı.Wagner'in yönetimden ilk isteği pasör transferi olmuş.demesi üzerine başlayan araştırmaların sonunda, Almanya'nın Fortuna Bonn takımında oynayan Dariusz Stanicki'de karar kılınmış. O dönem 26 yaşında olan Stanicki, takımın başında Wagner'in olduğunu öğrenince kabul etmiş ve böylelikle kendisini 'Darek Amca' yapan macera başlamış.Halkbank'tan teklif alınca şaşırdığını belirten Stanicki,dedi.Halkbank'ta oynadığı dönemde Vakıfbank'ın başantrenörü olan vatandaşı Andrzej Niemczyk'i ziyarete giden Dariusz Stanicki, burada antrenman voleybolculardan Özlem Aksen'i görür görmez aşık olmuş. Daha sonra 'Niemczyk'i ziyaret süsü' adı altında sık sık Vakıfbank idmanlarına giden Stanicki, Özlem hanım için Niemczyk'tengörüşünü alınca hemen harekete geçmiş. Özlem Aksen'e önce çıkma teklif eden Stanicki, daha sonra bir kemancının romantik müziği eşliğinde diz çöküp evlenme teklif etmiş. Bugün evlilikleri 30. yılında, oğulları Bora da 22 yaşında.Eşi Özlem hanımın sıkı bir Fenerbahçeli olması yüzünden çok kez sarı lacivertli takımın futbol maçlarına giden Dariusz Stanicki zamanla fanatik bir taraftara dönüşmüş. 2002'de Fenerbahçe'den teklif alınca büyük bir heyecan yaşamış.diye konuşuyor Stanicki.Polonya ile Türkiye arasındaki tarihsel bağlara dikkat çeken Dariusz Stanicki, Atatürk'e hayran olduğunu belirtip şunları söyledi: