Dante Exum en az 3 ay yok!

Dallas Mavericks, guard Dante Exum'ın antrenman kampı sırasında yaşadığı sağ el bileği sakatlığını onarmak için bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Dante Exum en az 3 ay yok!
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10 Ekim 2024 12:13
Dallas Mavericks, guard Dante Exum'ın antrenman kampı sırasında yaşadığı sağ el bileği sakatlığını onarmak için bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Exum'ın önümüzdeki üç ay boyunca parkelerden uzak kalması bekleniyor.

Avustralyalı oyuncu, Pazartesi günü Mavericks'in Memphis Grizzlies'e 121-116 kaybettiği hazırlık maçta forma giyememişti.

29 yaşındaki Exum, 2023 yaz döneminde Mavericks ile imzaladığı iki yıllığı 6,1 milyon dolarlık anlaşmanın son sezonunda yer alıyor.

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