Dallas Mavericks, guard Dante Exum'ın antrenman kampı sırasında yaşadığı sağ el bileği sakatlığını onarmak için bir operasyon geçirdiğini duyurdu.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Exum'ın önümüzdeki üç ay boyunca parkelerden uzak kalması bekleniyor.



Avustralyalı oyuncu, Pazartesi günü Mavericks'in Memphis Grizzlies'e 121-116 kaybettiği hazırlık maçta forma giyememişti.



29 yaşındaki Exum, 2023 yaz döneminde Mavericks ile imzaladığı iki yıllığı 6,1 milyon dolarlık anlaşmanın son sezonunda yer alıyor.



