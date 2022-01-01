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Dame: "MVP ve şampiyonluk yüzüğü için oynuyorum!"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, sakatlık durumu konusunda endişelenmediğini ve hedefinin halen Portland'da şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, sakatlık durumu konusunda endişelenmediğini ve hedefinin halen Portland'da şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Lillard, sakatlıklarla dolu sezonun çoğunda kenarda oturmasına rağmen, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e, geri dönüşünde hiçbir şey kanıtlama ihtiyacı duymadığını açıkladı:

"Özgeçmişim ve kim olduğum benim yerime konuşuyor. En güzel günlerimin henüz önümde olduğunu biliyorum. Bu yüzden, geri döndüğümde özellikle beni hatırlamalarını sağlamaya odaklanmayı düşünmüyorum. Ben kim olduğumu ve neler yaptığımı biliyorum.

Ameliyat olacağımı açıkladıktan sonra insanlar '31 yaşına gelmiş, ameliyat oluyor' falan demişlerdi. 31 yaşlı değil. Ligde benden daha büyük olan ve hala üst düzeyde oynayan adamlar varken, yaşlıymışım gibi konuşuyorlar.

Ayrıca benim oyunum atletizme dayalı da değil. Şutörüm ben. İlk adımım da iyidir. Oyunu iyi anlarım ve manipüle edebilirim. Ayrıca nasıl oynanacağını da biliyorum. Oyunum güzel olgunlaşacaktır.

Ve şu noktada sadece lig MVP'si olmak ve şampiyonluğu kazanmak için oynuyorum. Bunları başardıktan sonra, hayatım boyunca bu oyuna yaptığım yatırım konusunda kafam çok rahat olacak ve bir sporcu olarak yeteneğimden tam anlamıyla yararlandığımı düşüneceğim."

Karın sakatlığıyla mücadele ettiği için bu sezon sadece 29 maç forma giyebilmiş olan Dame, Ocak ayında ameliyat olmuştu ve Portland ise 21 Mart'ta kendisinin sezon kapattığını duyurmuştu.


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