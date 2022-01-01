Curry'nin, "basketbolu mahvettin" diyenlere yanıtı ne?

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, basketbolu "mahvettiğini" söyleyen insanlar hakkında konuştu.



The Athletic ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette Warriors yıldızı, basketbolu "sonsuza dek mahvettiği" algısına şu şekilde karşı çıktı:



"Sosyal medyada beni 'Oyunu mahvettin' gibi ifadelere etiketliyorlar. Basketbolu bilen herkes, bu konudaki duruşumu bilir. Benim oynama şeklim, bana göre harika. Yaratıcılık öğesini devreye sokuyor. Herkes şut atmayı sever.



Lakin benim ve bu seviyede oynayan herkesin bunca yıl ortaya koymuş olduğu emekleri es geçemezsiniz. Yani gençler, sizler de emeğinizi esirgemeyin. Böyle oynaması oldukça eğlenceli ve herkesin buna bir bağlılık hissettiğini bilmek de harika.



İnsanlar her türlü saçma sapan konuşacak. Nefret ve sevgi de olacak, eleştiri ve kutlama da... Bu sayede, böyle konularda sakin kalabiliyorum."



Son zamanlarda biraz düşüş yaşayan Curry, sezonda 26.1 sayı, 5.4 ribaund ve 6.0 asist ortalamalarına sahip.



