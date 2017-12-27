Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi deviren Yakın Doğu Üniversitesi'nin!

Kadın Basketbolunda 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu! Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan finalde Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 75-59 mağlup ederek tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon oldu.Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada 6. dakikaya 9-8 Yakın Doğu Üniversitesi'nin üstünlüğüyle girildi. Vaughn ve Birsel Vardarlı Demirmen ile sayı bulan rakibine Vandersloot, McBride ve Cansu Köksal ile karşılık veren Yakın Doğu Üniversitesi, ilk periyodu 13-12 önde bitirdi.İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, Pelin Derya Bilgiç, Dabovic ve Ayşe Cora ile bulduğu basketlerle 15. dakikada 24-17 öne geçti. Holingsvorth ve Lavender'in basketleriyle toparlanan Yakın Doğu Üniversitesi, Vandersloot ve Bahar Çağlar'ın da verdiği katkıyla 18. dakikada üstünlüğü lehine çevirdi: 30-28. Periyodun kalan bölümünde hızlı hücumlarla sayı üretmeye devam eden Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 39-31 önde gitti.Etkili performansını müsabakanın ikinci yarısına da taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi, hücumda zorlanan rakibi karşısında Lavender, Olcay Çakır Turgut ve McBride ile bulduğu sayılarla 28. dakikada farkı 18 sayıya (52-34) çıkardı. Yakın Doğu Üniversitesi, maçın son çeyreğine de 59-41 üstün girdi.Final periyoduna 7-0'lık seriyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 33. dakikada farkı 24 sayıya (65-41) yükseltti. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ve rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi, maçtan 75-59 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.