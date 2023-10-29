29 Ekim

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 30 Ekim'de okullar tatil edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 30 Ekim'de okullar tatil edildi
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29 Ekim 2023 22:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." dedi.
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