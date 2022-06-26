Cristiano Ronaldo, Roma'ya önerildi

Manchester United'daki geleceği belirsiz olan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir haber gündeme düştü.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Ronaldo'ya yeni bir takım arayan menajeri Jorge Mendes, Portekizli yıldızı Roma'ya önerdi.



Mendes'in Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun da menajeri olmasının transfer için olumlu bir etken olduğu aktarıldı.



Manchester United'ın yeni teknik diretkörü Erik ten Hag'ın, 37 yaşındaki yıldızı takımda kalmak için ikna edemediği ve Ronaldo'nun bu yaz takımdan ayrılmasının muhtemel olduğu belirtildi.



İngiliz medyası da geçtiğimiz günlerde Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly'nin de, transfer için Jorge Mendes ile görüştüğünü öne sürmüştü.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ