Cristiano Ronaldo için veda hazırlığı!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.



İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre, Al Nassr'da Ronaldo için bugün (perşembe) bir basın toplantısı düzenlenecek.



Al Nassr'da Ronaldo için yapılacak bu basın toplantısında sözleşmesi biten Portekizli yıldızın takımdan ayrılacağı açıklanacak.



Ronaldo, geçtiğimiz günlerde, "Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor her şey için minnettarım." şeklinde bir paylaşım yaparak vedanın sinyalini vermişti.



2.5 yıllık Al Nassr serüveninde 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol atarken, 19 asist yaptı.



