Cristiano Ronaldo: 'Bana bir daha saygısızlık yapma'

Katıldığı bir podcast programında konuşan Antonio Cassano, "3 bin gol atsa bile umurumda değil, Cristiano Ronaldo futbol oynamayı bilmiyor." sözlerini sarf etmişti.
Bu gelişmenin ardından Cassano, Cristiano Ronaldo'nun kendisine kazandığı kupaların bir listesini gönderdiğini açıkladı.
Portekizli yıldızın takımıyla uyumlu davranmadığını belirten Cassano "Higuain, Aguero, Benzema, Lewandowski, Ibrahimovic ve Luis Suarez gibi oyuncular takıma nasıl uyum sağlayacaklarını biliyorlardı. Farklı özellikleri vardı. Ronaldo'nun ise tek amacı gol atmak" diye konuştu.
Portekizli yıldızın takımıyla uyumlu davranmadığını belirten Cassano "Higuain, Aguero, Benzema, Lewandowski, Ibrahimovic ve Luis Suarez gibi oyuncular takıma nasıl uyum sağlayacaklarını biliyorlardı. Farklı özellikleri vardı. Ronaldo'nun ise tek amacı gol atmak" diye konuştu.
İtalyan eski futbolcu, "Cristiano Ronaldo benim için tüm zamanların en iyi 10 oyuncusu arasında bile yer almıyor. Ben bunu söyledim. Ronaldo bana bir mesaj attı. Mesajda kupaları ve gollerinin istatistikleri vardı. Dedi ki, 'Bana bir daha saygısızlık yapma. Sadece 150 gol attın ve 4 kupan var.' Ben de ona şu cevabı verdim. 'Sevgili Cristiano, beni dinle. Sana saygısızlık ettiğimi söylüyorsun ama ben seni bir oyuncu olarak sevmiyorum. Sorun nedir?" dedi.
Karyerinde 900 gole ilk ulaşan oyuncu olarak tarihe geçen Cristiano Ronaldo, İspanya'da forma giydiği dönemde 105 maçta 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu olmuştu.
2006-2008 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Cassano, 2018'de Hellas Verona'da kramponlarını astı.