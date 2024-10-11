Cristiano Ronaldo: 'Bana bir daha saygısızlık yapma'

Katıldığı bir podcast programında konuşan Antonio Cassano, "3 bin gol atsa bile umurumda değil, Cristiano Ronaldo futbol oynamayı bilmiyor." sözlerini sarf etmişti.





Bu gelişmenin ardından Cassano, Cristiano Ronaldo'nun kendisine kazandığı kupaların bir listesini gönderdiğini açıkladı.



Portekiz li yıldızın takımıyla uyumlu davranmadığını belirten Cassano "Higuain, Aguero, Benzema, Lewandowski, Ibrahimovic ve Luis Suarez gibi oyuncular takıma nasıl uyum sağlayacaklarını biliyorlardı. Farklı özellikleri vardı. Ronaldo'nun ise tek amacı gol atmak" diye konuştu.