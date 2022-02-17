Cristiano JR: 'MANU b.ktan bir takım, evet'

Cristiano Ronaldo, bu kez oğlu Cristiano Ronaldo JR'ın tiktok'ta çıkan videosu nedeniyle gündeme oturdu.



Geçtiğimiz haftalarda Manchester United akademisine katılan Cristiano Ronaldo JR, bir arkadaşının 'Manchester United çok b.ktan bir takım değil mi?' sorusuna 'Evet, evet' cevabını verdi. Arkadaşı daha sonra bu anları tiktok'ta paylaştı. Video bir anda İngiliz futbol gündemine oturdu.



Ronaldo JR'ın İngilizcesinin çok iyi olmadığı ve bu nedenle bir tür yanlış anlaşılma olabileceği de belirtildi.



Cristiano Ronaldo'nun Cristiano JR dışında Eva, Mateo ve Alana Martina ile birlikte toplam 4 çocuğu bulunuyor.





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