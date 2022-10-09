CR7'den Everton maçında rekor!

Premier Lig 10. hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Everton ile karşılaştı.



Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Manchester United 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Antony ve 44. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Everton'ın tek golü 5. dakikada Iwobi'den geldi.



Karşılaşmaya yedek başlayan Portekizli yıldız Ronaldo, 29. dakikada sakatlanan Martial'in yerine oyuna dahil oldu. Başarılı oyuncu bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.



700. GOLÜNÜ ATTI



Yıldız oyuncu, Everton'a attığı golle kulüp kariyerindeki 700. golüne ulaştı. Bu gollerin 450'sini Real Madrid, 144'ü Manchester United, 101'ini Juventus ve 5'ini de Sporting formasıyla kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Manchester United puanını 15'e çıkardı. Everton ise 10 puanda kaldı. Frank Lampard'ın çalıştırdığı Everton 6 maç sonra mağlup oldu. Söz konusu maçlarda 4 beraberlik 2 galibiyet elde etmişti.





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