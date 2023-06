NBA'deki bir genel menajer, Phoenix Suns point guardı Chris Paul'un her zaman Los Angeles Lakers'ta olmayı ve LeBron James ile birlikte oynamayı hayal ettiğini öne sürdü.



Yakın zamanda Suns ekibinin Paul için takas senaryolarını araştırdığı ve kendisini serbest bırakılacağı konusunda bilgilendirdiği iddia edilmişti.



Bu haberin ardından Doğu Konferansı takımından bir genel menajer, Heavy'den Sean Deveney'e yaptığı açıklamada Lakers'ın CP3'yi radarına alabilecek takımlar arasında dikkat edilmesi gereken birincil ekip olduğunu dile getirerek, 38 yaşındaki oyuncunun her zaman Los Angeles'ta oynamak ve yakın arkadaşı LeBron ile takım arkadaşı olmak istediğini söyledi:



"Lakers başta geliyor. Kesin bir durum değil ve çok şey olabilir. Fakat oradan başlamak gerek. Her zaman bir Lakers oyuncusu olma ve LBJ ile oynama hayali vardı."



Normal sezonda Paul, Suns adına 13.9 sayı, 4.3 ribaund ve 8.9 asist ortalamalarla oynamıştı.





