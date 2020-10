Cowherd: "Morey, istifa ederek doğrusunu yaptı"

The Herd'den Colin Cowherd, Daryl Morey'nin Houston Rockets'ın genel menajerlik görevinden istifa etmesi hakkında konuştu.



Morey, takımla geçirdiği yedi sezonun ardından Rockets GM'i olarak istifasını vermişti ve Cowherd, Morey'nin kararının arkasındaki nedeni açıkladı.



Cowherd, Russell Westbrook ve James Harden'ın beraber oynayamamasından bahsederken, Rockets'ın işini NBA'deki "en kötü-en iyi iş" olarak tanımladı:



"Bu işe yaramayacaktı. Harden ve Westbrook er ya da geç playofflarda başka takımlarla karşılaşacaklardı ve durumsal olarak birlikte oynayacak yapıları yoktu.



Eğlencelier, bir sürü maç kazanabilirler, ama bence Westbrook'un sözleşmesine bağlılar. Bana göre Harden kesinlikle inanılmaz bir skorer ama artık playoff durumu hakkında belli bir geçmişi oluştu. Ve acaba hiç bir adım geriye çekilip, başka bir oyuncunun takımın en iyisi olmasına izin verecek midir?



Bu yüzden Daryl Morey'nin burada doğru hamleyi yaptığını düşünüyorum, gerçekten. Bazen iş dünyasında her şeyin kendilinden çözüldüğünü düşünüyorum."



Rockets, Chris Paul ile birlikte Russell Westbrook için birçok draft hakkından vazgeçmişti.



Serinin 1. maçında liderliği aldıktan sonra beş maçta şampiyonluk favorisi Los Angeles Lakers'a kaybeden ekipte, Westbrook ve Harden, topu çoğunlukla elinde isteyen iki guard olmalarına rağmen, aslında beraber oynayamayacakları gibi bir durumu tam olarak göstermemişlerdi.



Ancak, Houston'ın önümüzdeki birkaç yıl içinde bir şampiyonluk kazanma şansı elde etmesi için her ikisinin de playoff oyunlarını bu duruma göre ayarlaması gerekecek.