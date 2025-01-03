Çorum FK, Şanlıurfaspor'a konuk olacak

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında cumartesi günü deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Çorum FK, Şanlıurfaspor'a konuk olacak
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03 Ocak 2025 13:47
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında cumartesi günü deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Avounou ile kart cezalısı Burak Süleyman, Tunahan Ergül, Thomas Verheydt ve Kadir Seven, Şanlıurfaspor karşısında forma giyemeyecek.

Çorum FK'nin ligde 25, Şanlıurfaspor'un ise 21 puanı bulunuyor.

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