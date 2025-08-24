Como'dan, Nico Paz için Tottenham'a ret

TOTTENHAM TEKLİF YÜKSELTTİ

NICO PAZ İKNA OLMADI

Tranfer çalışmalarını sürdüren Tottenham, gözünü İtalya'ya çevirdi.Sky Italia'nın haberine göre İngiliz ekibi, İspanyol oyuncu Nico Paz'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.Tottenham, ağustos ayının başında Nico Paz için 40 milyon euro değerinde bir teklifte bulunmuştu, ancak Como'dan olumlu dönüş alınamamıştı.Bu yaşananlar üstüne son olarak İngiliz ekibi, teklifini 50 milyon euro'ya çıkardı, ancak İtalyanlar kapıyı 70 milyon euro'nun altından açmayacaklarını bildirdi.Paz, Tottenham ile şu ana kadar sürdürdüğü görüşmelerde İngiltere'ye transfer olmaya ikna olmadı. Tottenham'ın genç oyuncuyu ikna etmek için çabaları sürüyor.