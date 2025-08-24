24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-089'
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-015'
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
0-02'
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
0-02'
24 Ağustos
Toulouse-Brest
0-02'
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
1-032'
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Como'dan, Nico Paz için Tottenham'a ret

Serie A ekibi Como, Tottenham'ın Nico Paz için yaptığı 50 milyon euro değerindeki ikinci teklifi de reddetti.

calendar 24 Ağustos 2025 16:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tranfer çalışmalarını sürdüren Tottenham, gözünü İtalya'ya çevirdi.

Sky Italia'nın haberine göre İngiliz ekibi, İspanyol oyuncu Nico Paz'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

TOTTENHAM TEKLİF YÜKSELTTİ


Tottenham, ağustos ayının başında Nico Paz için 40 milyon euro değerinde bir teklifte bulunmuştu, ancak Como'dan olumlu dönüş alınamamıştı.

Bu yaşananlar üstüne son olarak İngiliz ekibi, teklifini 50 milyon euro'ya çıkardı, ancak İtalyanlar kapıyı 70 milyon euro'nun altından açmayacaklarını bildirdi.

NICO PAZ İKNA OLMADI

Paz, Tottenham ile şu ana kadar sürdürdüğü görüşmelerde İngiltere'ye transfer olmaya ikna olmadı. Tottenham'ın genç oyuncuyu ikna etmek için çabaları sürüyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
