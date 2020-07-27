Club Brugge'ün Dirar için niyeti ciddi!

Fas basınından flaş iddia: "Fenerbahçe, 34 yaşındaki oyuncu için Club Brugge'dan 2 milyon euro istedi. Orta yol aranıyor."

Club Brugge'ün Dirar için niyeti ciddi!
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27 Temmuz 2020 13:36
Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın, Club Brugge'a transferi ciddileşiyor.

Oyuncunun eşyalarını Belçika'ya gönderdiği iddia edilmişti. Fas basını, Brugge yönetiminin Fenerbahçeli yetkililerle bir araya geldiğini yazdı. Transferin netlik kazanmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin Dirar'ın bonservisi için 2 milyon euro talep ettiği, Brugge'un 34 yaşındaki eski yıldızını ilk etapta bonservissiz kadrosuna dahil etmek istediği, orta yolun arandığı bildirildi.



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