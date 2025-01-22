UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7 haftasında Juventus, deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı.
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Juventus 12 puanla 15., Club Brugge ise 11 puanla 18. sırada konumlandı.
KENAN YILDIZ 66'DA GİRDİ
Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, yedek başladığı maça 66. dakikada dahil oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Club Brugge, Manchester City'ye konuk olacak. Juventus ise evinde Benfica'yı ağırlayacak.
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Juventus 12 puanla 15., Club Brugge ise 11 puanla 18. sırada konumlandı.
KENAN YILDIZ 66'DA GİRDİ
Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, yedek başladığı maça 66. dakikada dahil oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Club Brugge, Manchester City'ye konuk olacak. Juventus ise evinde Benfica'yı ağırlayacak.