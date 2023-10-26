LA Clippers'ın, James Harden takasıyla ilgili Philadelphia 76ers ile artık görüşmediği iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Clippers'ın Harden'la ilgili takas görüşmelerinden geri adım attığını bildirdi:



"Clippers en azından bir süreliğine, Harden'la ilgili bu takas görüşmelerinden geri adım atıyor. Aslında bu görüşmeleri durduruyorlar. Philadelphia ile aylardır takas için diyalog halindeler ve ellerinden gelen en iyi teklifi verdiler.



Clippers bir noktada bunu tekrar değerlendirebilir. Ancak Harden'a teklif veren tek takımın kendileri olduğunu biliyorlar. En azından ciddi teklif veren tek takım onlar. Bu teklifi yükseltmek istemiyorlar."



10 gün boyunca Sixers'tan uzak kalan Harden, açılış gecesinde Milwaukee'ye doğru yola çıkmadan hemen önce takıma geri dönmüştü.



ESPN'den Zach Lowe geçtiğimiz günlerde Clippers'ın, takasla alınabilecek diğer tecrübeli oyun kurucu Malcolm Brogdon yerine Harden'ı almayı tercih edeceğini ve takımın gerçek bir şampiyonluk adayı olmaktan bir adım uzak olduğuna dair bazı endişelerin bulunduğunu bildirmişti.



