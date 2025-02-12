Los Angeles Lakers, kadroda yer açmak için Christian Wood'u serbest bıraktı.



ESPN'den Shams Charania, bu hamlenin Alex Len imzasını gerçekleştirmek adına gerekli olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz sezon Lakers formasıyla 50 maçta oynayan Wood, Eylül ayında diz ameliyatı geçirmesi sebebiyle bu sezon henüz sahaya çıkmamıştı.



Wood, geçen yaz Lakers'taki 3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmıştı.



