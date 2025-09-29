29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Christ Inao Oulai, Trabzonspor'a enerji kattı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Christ Inao Oulai, Misirli.com.tr Fatih Karagümrük karşısındaki ilk performansıyla taraftarlardan tam not aldı.

calendar 29 Eylül 2025 15:41 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 15:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Christ Inao Oulai, Trabzonspor'a enerji kattı
Trabzonspor'un sezon öncesi transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcu Christ Inao Oulai, cezasını tamamladıktan sonra forma giydiği Fatih Karagümrük karşılaşmasında sergilediği performansla beğeni topladı.

Fransa 2'nci Ligi'nde Bastia forması giydiği dönemde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 maç ceza alan Oulai, bu cezanın Türkiye'de de geçerli olması sebebiyle bordo-mavili formayla sahalara geç döndü. Oulai, Karagümrük maçında teknik direktör Fatih Tekke'nin şans vermesiyle ilk kez sahne aldı. FotMob verilerine göre genç oyuncu, 90 dakika sahada kaldığı maçta 64 kez topla buluştu, 39 pas denemesinin 34'ünde isabet sağlayarak yüzde 87 pas isabet oranı yakaladı. 5 denemenin tamamında başarılı dripling yaptı. İkili mücadelelerde yüzde 67 başarı oranı yakalayan Oulai, 2 de hava topu mücadelesini kazandı. Genç oyuncu, ayrıca 3 müdahale, 1 kesme ve 1 blok ile savunmaya katkı verdi.

CESUR VE RİSK ALAN BİR FUTBOLCU

Hafta içi düzenlenen basın toplantısında "Cesur bir oyuncuyum, risk almaktan çekinmem" ifadelerini kullanan Oulai, ilk maçındaki istatistikleri de sözlerini doğruladı. Sahadaki mücadele gücü ve hücuma getirdiği dinamizmle dikkat çeken genç oyuncu, bordo-mavili taraftarların da beğenisini kazandı.


Oulai, Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk resmi maçta iki yönlü oyunu, bitmeyen enerjisi ve dikine driplingleriyle fark yaratırken, ilerleyen dönemde bordo-mavili takım için önemli bir kazanım olacağının sinyallerini verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
