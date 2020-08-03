Chelsea'den Eddie Newton'a tebrik!

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, Trabzonspor'un teknik direktörü olan eski antrenörleri Eddie Newton'ı tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Chelsea'den Eddie Newton'a tebrik!
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03 Ağustos 2020 15:22
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen İngiliz Eddie Newton için tebrik mesajı yayımladı.

Chelsea Kulübü, uzun yıllar formasını giyen ve antrenörlük yapan Newton için, "Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Eddie Newton'u tebrik ederiz. İyi şanslar." paylaşımı yaptı.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılması sonrası takımında başında yer alan antrenör Newton'ın, teknik direktör olarak kalacağını duyurmuştu.



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